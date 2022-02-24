ВТБ заявил, что санкции США не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка

Санкции, которые США ввели против банка «ВТБ», никак не отразятся на счетах и вкладах его клиентов. Такое заявление сделали в пресс-службе организации.

Кроме того, как отметили в банке, ограничения со стороны США не затронут вклады в долларах и евро. Все счета клиентов на территории РФ по-прежнему активны, заверили в ВТБ.

«Средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России», — написала «Российская газета».

Все карты клиентов банка, в том числе Visa и Mastercard, также продолжат свою работу. Санкции затронут только их использование заграницей, добавили в банке.

Сразу несколько крупных российских банков попадают под действие санкций США. Такое заявление ранее сделал президент страны Джо Байден.