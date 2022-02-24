Торги приостановила «СПБ Биржа»

«СПБ Биржа» сообщила о приостановке торгов начиная с 8:10 по московскому времени. О времени возобновлении объявят дополнительно. Информация появилась на сайте биржи.

«Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг. <…> Участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», — говорится в сообщении.

Перед этим торги на всех рынках приостановила Мосбиржа.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе ранним утром 24 февраля. Он подчеркнул, что целью является «защита людей, которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Владимир Путин заявил, что в планах России нет оккупации Украины. При этом российский президент отметил, что речи об оккупации украинских территорий не идет.

После сообщения Путина российский рынок стало лихорадить. Поднялись курсы доллара и евро, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) после 07:00 упал на 11,24%.