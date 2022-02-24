Российский рынок акций обвалился более чем на 11% на старте утренней сессии 24 февраля. Ранее доллар поднялся выше 84 рублей впервые с января 2016 года, а евро — выше 95 рублей впервые с декабря 2014.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:09 упал на 11,24%, до 2737,91 пункта. Об этом написало РИА «Новости».

Московская биржа с декабря прошлого года запустила утренние торги на рынке акций, они проходят с 06:50 до 09:50. Основная сессия по-прежнему начинается в 09:50 и заканчивается в 18:50. Именно в этот период определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

Падение рынка вызвало сообщение президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе. С просьбой о помощи к нему ранее обратились главы Донецкой и Луганской народных республик.