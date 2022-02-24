Мосбиржа приостановила торги

Московская биржа заявила, что временно приостанавливает торги на всех рынках. О возобновлении работы она сообщит дополнительно.

«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — сказано на сайте организации.

После сообщения президента Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе российский рынок стало лихорадить: поднялись курсы доллара и евро, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) после 07:00 упал на 11,24%.

Путин обосновал свое решение тем, что необходимо защитить людей Донбасса, которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны властей Украины. При этом российский президент подчеркнул, что речи об оккупации украинских территорий не идет.