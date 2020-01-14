Топилин рассказал, как вырастут реальные зарплаты россиян в 2020 году
Цифрами в интервью «Российской газете» поделился министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин. По его словам, будет расти оплата труда и работников бюджетного экономического сектора. Глава ведомства добавил, что зарплаты категорий из майских указов президента от 2012 года по-прежнему «соотносятся со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе».
«Растет данный показатель — значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников», — пояснил Топилин.
С 1 октября 2020 года на 3% проиндексируют зарплаты бюджетников, которые не вошли в майский указ. Это коснется сферы образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры. В следующий раз повышение будет с 1 октября 2021 и 2022 годов — уже на 4%.
Сейчас в России, по мнению экспертов, больше всего получают специалисты IT-сферы. Например, оклад ведущего iOS-разработчика может достигать 300 тысяч рублей до вычета налогов.