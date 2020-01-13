Система оплаты труда учителей изменится в России

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки», — сказала Васильева.

Она также добавила, что именно такие рекомендации ежегодно получают регионы. Но проблема заключается в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, каким образом начислять оклады, набавки, а также стимулирующие выплаты. Как заметила Васильева, далеко не все соблюдают пропорцию «70 на 30».

Однако, по словам министра, на сегодняшний день разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда. Благодаря новой модели станет возможным прописать базовые гарантии на федеральном уровне.

«И мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями», — добавила Васильева.

В конце декабря прошлого года зарплату врачам предложили рассчитывать без учета того, каковы доходы руководства медицинских учреждений. Соответствующее предложение озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, таким образом заработная плата руководящего звена не окажет влияния на оклады врачей, которые работают в больнице и поликлинике.