Вакансии с самыми высокими зарплатами назвали в России

Эксперты сервиса по поиску работы назвали вакансии с наиболее высокими зарплатами на российском рынке труда. Самыми высокооплачиваемыми остаются специалисты IT-сферы.

Как написало РИА «Новости», на первом месте оказалась вакансия ведущего IOS-разработчика. Ежемесячно человек будет получать 300 тысяч рублей до вычета налогов. На втором месте — позиция разработчика интеграционных решений. Такому специалисту предлагают 230 тысяч рублей. На третьем месте — должность директора по управлению персоналом в IT с зарплатой в 200 тысяч рублей. Речь идет о работе в Москве.

Кроме того, в рейтинге оказались позиции Senior GoDeveloper (зарплата от 180 до 220 тысяч рублей), внутреннего аудитора (от 170 до 200 тысяч) и часового мастера (от 150 тысяч рублей). Эти вакансии касаются занятости в Санкт-Петербурге.

В регионах наиболее привлекательной вакансией является работа программиста 1С. Его зарплата в Екатеринбурге стартует от 150 тысяч рублей. В Новосибирске также готовы платить руководителю сектора логистики в сфере автомобильных перевозок.

Агентство уточнило, что в ноябре в среднем на одну вакансию присылали пять резюме. При это средняя предлагаемая заработная плата в России составляет 45 288 рублей.

Ранее появилась информация, что российские работодатели планируют в 2020 году повысить зарплату своим сотрудниками на 10%.