Большинство россиян оказались недовольны уровнем своей зарплаты

Сумма зарплаты не устраивает 74% работающих людей в России. При этом большинство сотрудников решаются на разговор с начальством о повышении оплаты труда. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску работы.

Согласно опросу, 74% россиян признались, что их не устраивает уровень своей зарплаты. Еще больше недовольных среди фрилансеров — 78%. Самый высокий показатель у представителей рабочих профессий — 80%.

В сфере HR, наоборот, наибольшее число сотрудников, которые полностью удовлетворены своей зарплатой. Каждый третий менеджер, занимающийся подбором персонала, доволен получаемой суммой, пишет ТАСС.

Также среди опрошенных 77% были инициаторами разговора с начальством о повышении заработной платы. Работодатели же выступали инициаторами только в 7% случаев, все остальные увеличения происходили по обоюдному согласию сторон.

Чаще всего работники приводили боссу в качестве аргумента свой профессиональный рост и перечисляли свои успехи. Таких среди респондентов оказалось 57%. Еще 37% рассказывали руководству о приобретении новых навыков и повышении квалификации. 36% россиян во время разговора напоминали, что зарплату не прибавляли уже давно, а 13% заявляли о предложении перейти в другую компанию.

«Последний аргумент — про возможный переход в другую компанию — оказался самым эффективным: 49% соискателей, указавших, что использовали этот аргумент, в итоге добились прибавки», — заверили аналитики.

В начале года специалисты сервиса провели опрос и выяснили, что 80% российских компаний собираются повысить своим работникам зарплаты в 2020 году.