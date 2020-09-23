Тиньков рассказал, что поменяется для клиентов банка после слияния с «Яндексом»

Олег Тиньков успокоил клиентов Тинькофф банка: им не стоит волноваться о сделке с «Яндексом». После ее завершения хуже тем, кто доверил свои деньги банку, точно не будет.

Тиньков заявил в Instagram, что говорить о продаже Тинькофф банка пока рано. Сделка еще не подошла к своему логическому завершению.

«Я еще ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а, скорее, слияние», — написал основатель банка.

Он подчеркнул, что относится к «Яндексу» с безмерным уважением. И назвал его вместе со своим бизнесом «лучшими IT-компаниями страны» с возможностью синергии. Уходить из Тинькофф банка предприниматель не намерен.

«Для клиентов ничего не поменяется, а станет даже еще лучше», — пообещал Олег Тиньков.

Накануне стало известно, что «Яндекс» хочет приобрести 100% TCS Group (головная структура Тинькофф банка) за 5,48 миллиарда долларов. После этой информации акции холдинга выросли в цене.

Сам Тиньков признался, что всего достиг на финансовом рынке и теперь намерен заняться благотворительностью.