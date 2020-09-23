Тиньков рассказал, что поменяется для клиентов банка после слияния с «Яндексом»
Тиньков заявил в Instagram, что говорить о продаже Тинькофф банка пока рано. Сделка еще не подошла к своему логическому завершению.
«Я еще ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а, скорее, слияние», — написал основатель банка.
Он подчеркнул, что относится к «Яндексу» с безмерным уважением. И назвал его вместе со своим бизнесом «лучшими IT-компаниями страны» с возможностью синергии. Уходить из Тинькофф банка предприниматель не намерен.
«Для клиентов ничего не поменяется, а станет даже еще лучше», — пообещал Олег Тиньков.
Накануне стало известно, что «Яндекс» хочет приобрести 100% TCS Group (головная структура Тинькофф банка) за 5,48 миллиарда долларов. После этой информации акции холдинга выросли в цене.
Сам Тиньков признался, что всего достиг на финансовом рынке и теперь намерен заняться благотворительностью.