Акции «Яндекса» резко подскочили в цене

Отмечается, что на 20.05 по московскому времени депозитарные расписки TCS поднимались на 6,68% — до 2084,8 рубля. Чуть раньше они подскакивали на 7,3% — до 2096,4 рубля. Помимо этого бумаги компании «Яндекс» также дорожали на 3,43% — до 4683 рубля.

По информации на 1:32 по московскому времени, акции TCS Group Holding обновили исторический максимум, взлетев более чем на 12%. Акции «Яндекса» выросли на 8,22%.

После закрытия основной сессии на рынке акций, TCS Group сообщила о том, что достигла соглашения с интернет-компанией о покупке TCS за 5,48 миллиарда долларов. Подразумевается, что оплата будет проходить деньгами или акциями «Яндекса».