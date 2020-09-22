«Яндекс» купит «Тинькофф» за 5,5 миллиарда долларов

«Яндекс» приобретет 100% TCS Group за 5,48 миллиарда долларов. Об условиях этой сделки принципиально договорились обе стороны.

Об этом сообщила в своем релизе TCS.

Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая будет оплачена денежными средствами и акциями на общую сумму в 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию «Тинькофф» TCS.

Вскоре эту информацию подтвердил «Яндекс». На официальном сайте компании появилось сообщение о том, что она действительно ведет переговоры о покупке 100% уставного капитала «Тинькофф». Там подтвердили, что уже договорились о стоимости сделки в размере 5,48 миллиона долларов, однако ее окончательные условия еще могут измениться. Это зависит от «удовлетворительного завершения комплексной проверки и согласования окончательной документации, включая согласование условий закрытия».

Несмотря на намерение купить холдинг, окончательных условий продажи, как и окончательного решения по ней пока нет. Сделка сперва должна получить одобрение на собрании акционеров компании.

Кипрская TCS Group — единственный акционер Тинькофф Банка. Кроме него, в холдинг входят «Тинькофф Страхование» и другие активы.