facebook_pixel
    23 сентября 2020, 09:48

    Тиньков рассказал о планах после продажи банка

    Анастасия Калинина

    Предприниматель Олег Тиньков признался, что достиг всего, чего хотел на финансовом рынке. Теперь он планирует заняться благотворительностью.

    После продажи банка «Яндексу» Тиньков планирует создать благотворительный фонд для борьбы с лейкемией. Также он рассказал, что передал права владения акциями TCS Group в семейный траст. Тем не менее бизнесмен все же останется в компании, но в качестве кого не уточнил.

    «Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать „Яндексу“ строить самую большую и самую эффективную частную компании в России», — сказал предприниматель в комментарии Reuters.

    Во вторник стало известно о планируемом слиянии «Яндекса» и «Тинькофф». It-компании намерена купить банк за 5,48 миллиарда долларов. Обе компании уже договорились о сделке, но окончательные условия еще могут поменяться. Сделка сперва должна получить одобрение на собрании акционеров компании.

    Новости SMI.FM