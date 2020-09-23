Тиньков рассказал о планах после продажи банка
После продажи банка «Яндексу» Тиньков планирует создать благотворительный фонд для борьбы с лейкемией. Также он рассказал, что передал права владения акциями TCS Group в семейный траст. Тем не менее бизнесмен все же останется в компании, но в качестве кого не уточнил.
«Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать „Яндексу“ строить самую большую и самую эффективную частную компании в России», — сказал предприниматель в комментарии Reuters.
Во вторник стало известно о планируемом слиянии «Яндекса» и «Тинькофф». It-компании намерена купить банк за 5,48 миллиарда долларов. Обе компании уже договорились о сделке, но окончательные условия еще могут поменяться. Сделка сперва должна получить одобрение на собрании акционеров компании.