Деньги 06 марта 2024, 11:48 Супруги-основатели ЧЭМК оспорили передачу заводов промгруппы государству Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу заводов ЧЭМК государству Cfoto/Keystone Press Agency/globallookpress

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Владельцы «Челябинского электрометаллургического комбината» супруги Юрий и Людмила Антиповы решили оспорить передачу государству трех заводов группы. Как сообщило РИА «Новости», они подали апелляцию 5 марта.

«Апелляция будет рассмотрена в Перми в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде», — сообщили в пресс-службе арбитражного суда Свердловской области.

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Подробности заявления пока неизвестны. В суд направили ходатайства об отмене обеспечительных мер.

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче России акций заводов промышленной группы ЧЭМК 26 февраля. Надзорное ведомство просило истребовать госимущество в виде обыкновенных акций предприятий. Ведомство заявляло, что владеющая заводами компания «Эталон» и ее руководитель — предприниматель Юрий Антипов — получили предприятия в собственность незаконно.

Появилась информация, что активы Челябинского электрометаллургического комбината могут передать Ростеху. Госкорпорация, по данным источника РБК, оставит 25% активов в капитале, а 75% продаст частному инвестору.

Ранее челябинского бизнесмена Антипова вызвали в полицию на допрос по делу о мошенничестве. После дачи показаний его отпустили под подписку о невыезде. Арбитражный суд Свердловской области арестовал активы ЧЭМК.