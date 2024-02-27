Криминал 27 февраля 2024, 06:37 Экс-совладельца ЧЭМК отпустили из полиции под подписку о невыезде «Интерфакс»: экс-совладельцу ЧЭМК Антипову вручили подписку о невыезде РИА «Новости»

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Челябинского бизнесмена Юрия Антипова вызвали в полицию на допрос по делу о мошенничестве. После дачи показаний его отпустили под подписку о невыезде, сообщил источник «Интерфакса».

«Он был допрошен, ему вручена подписка о невыезде, предупредили, что не должен покидать пределы страны», — сказал собеседник агентства.

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Бывшего совладельца Челябинского электрометаллургического комбината доставили в полицию 26 февраля. В тот же день стало известно, что суд встал на сторону генпрокуратуры и одобрил передачу акций предприятия в пользу государства.

Арбитражный суд Свердловской области арестовал активы ЧЭМК, «Серовского завода ферросплавов» и «Кузнецких ферросплавов». Надзорное ведомство настаивало на том, что их приватизировали незаконно и передали в собственность граждан недружественных стран.