Общество 26 февраля 2024, 13:13 Заводы Челябинского электрометаллургического комбината перешли государству Генпрокуратура вернула заводы промгруппы ЧМЭК в собственность государства РИА «Новости»

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Акции предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) перешли в собственность государства по иску Генеральной прокуратуры. Это следует из решения Арбитражного суда Свердловской области.

С иском об аресте и изъятии в пользу государства активов ЧЭМК и входящих в него Серовского завода ферросплавов и завода «Кузнецкие ферросплавы» обратилась Генпрокуратура.

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Ведомство заявляло, что владеющая заводами компания «Эталон» и ее руководитель — предприниматель Юрий Антипов — получили предприятия в собственность незаконно. По версии обвинения, приватизация прошла без разрешения правительства России, а сейчас заводы находятся под контролем граждан недружественных государств, которые получают продукцию по заниженным ценам.

Все судебные заседания закрыли от прессы по требованию стороны обвинения, которая настаивала на соблюдении интересов в военной области, составляющих государственную тайну.

В пресс-службе ЧЭМК в комментарии «Коммерсанту» отметили, что заводы не входят в военно-промышленный комплекс страны, а занимаются исключительно производством ферросплавов и свою продукцию передают предприятия металлургии. В компании подчеркнули, что передача предприятий в частные руки по такой же схеме проходили в начале 90-х во всех регионах России, но ошибки спустя более 30 лет нашли только у них.

Комментируя заявление о переходе заводов резидентам недружественных стран, в компании пояснили, что поставляют свою продукцию западным металлотрейдерам — так же, как и другие российские экспортеры.

В рамках судебного процесса суд сначала арестовал все имущество трех заводов. Попытку компании обжаловать это решение в Семнадцатом арбитражном суде оставили без удовлетворения. Истцу оставили право подать кассацию в течении месяца.

В середине февраля СМИ сообщили о подготовке Генпрокуратурой иска в суд для передачи в собственность государства основной доли Климовского патронного завода. Причиной стал ряд уголовных дел, возбужденных против собственника — предпринимателя Бориса Краснова. Сам бизнесмен находится в розыске и скрывается за границей.