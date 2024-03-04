04 марта 2024, 08:49
Национализированный ЧЭМК Антипова передадут Ростеху
РБК: челябинский электрометаллургический комбинат предложили передать Ростеху
Активы Челябинского электрометаллургического комбината, который принадлежал миллиардеру Юрию Антипову, могут передать госкорпорации Ростех. Об этом сообщил РБК.
Источник издания отметил, что Ростех оставит 25% активов в капитале, а 75% продаст частному инвестору.
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«Активы бизнесмена Юрия Антипова, которые суд решил вернуть государству, могут быть переданы Ростеху», — указали в агентстве.
Средства сначала передадут на баланс Росимущества, а затем переведут Ростеху. Корпорация сохранит за собой блокпакет в структуре собственности и осуществит перенос производства ЧЭМК за счет средств эффективного инвестора-партнера. Источник издания добавил, что эта схема еще находится на стадии обсуждения.
Ранее по решению арбитражного суда Свердловской области акции предприятий промышленной группы ЧЭМК вернулись в собственность государства. По версии Генпрокуратуры, предприниматель Юрий Антипов получил заводы незаконным путем, а само производство находилось под контролем граждан недружественных государств.
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