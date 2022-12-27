Деньги 27 декабря 2022, 03:12 Стоимость акций Tesla за год упала на 70% Daily Mail: 2022 год оказался худшим в истории для производителя электромобилей Tesla YouTube

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Компания Tesla завершает этот год с рекордно низкими показателями. Как считает Daily Mail, 2022-й станет худшим в истории производителя.

В издании уточнили, что за прошедший год стоимость акций компании снизилась на 70%. Отчаявшиеся маркетологи начали предлагать скидки на самые продаваемые электрокары: седан Model 3 и внедорожник Model Y. Инвесторы Tesla считают, что Маск забросил компанию после приобретения соцсети Twitter, поэтому показатели так испортились.

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При этом Маск заявил, что в ближайшие пару лет не собирается избавляться от акций Tesla. Он также рассказал, что фирма запланировала строительство нового завода в Мексике. На эти цели направят около миллиарда долларов.

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Ранее предприниматель объявил, что покидает пост главы компании Twitter. Как только Маск найдет преемника, он займет место руководителя отдела по программному обеспечению и обслуживанию серверов.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в попытке спрогнозировать 2023 год заявил, что именно Илон Маск может стать президентом США после того, как страна расколется из-за гражданской войны.