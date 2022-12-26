Власть 26 декабря 2022, 22:43 Маск станет президентом США, Польша захватит Украину, а ЕС развалится. Медведев сделал прогнозы на 2023 год Замглавы Совбеза Медведев сделал «футуристические» прогнозы на 2023 год РИА «Новости»

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Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале «футуристические гипотезы» на 2023 год. Он предрек гражданскую войну в США, развал Европы и повышение цен на нефть до 150 долларов за баррель.

Кроме этого, по мнению политика, цены на газ могут вырасти до пяти тысяч долларов за тысячу кубометров. А финансовая активность перенесется из США и Европы в страны Азии.

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Медведев также заявил, что считает возможным захват Польшей и Венгрией западных частей Украины.

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Среди других предполагаемых конфликтов — война между Францией и «Четвертым рейхом», который будет создан на базе Германии с участием стран Прибалтики, Польши, Румынии и Словакии.

Также политик спрогнозировал победу предпринимателя Илона Маска на выборах президента США. Это произойдет после гражданской войны в стране, из-за которой Калифорния и Техас станут отдельными государствами.

Ранее Медведев назвал шесть главных итогов 2022 года. Он отметил, что уходящий год был «сложным, грозным и драматичным».