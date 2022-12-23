Мир 23 декабря 2022, 08:48 Маск опроверг слухи о намерении продать акции Tesla Предприниматель Илон Маск заявил, что не будет продавать акции Tesla до 2025 года Austin Ramsey / Unsplash

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в ближайшие пару лет не собирается избавляться от акций Tesla. По его словам, в следующем году экономика будет находиться в состоянии «серьезной рецессии», сообщило агентство Reuters.

По мнению бизнесмена, в 2023 году спрос на дорогостоящие товары упадет. Ранее инвесторы заподозрили Маска в том, что он перестал уделять внимание автопроизводителю, переключившись на недавно приобретенный Twitter. После этого акции Tesla начали дешеветь.

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«Я не буду продавать акции [Tesla] в течение, наверное, двух лет с этого момента. Определенно и ни при каких обстоятельствах ни в следующем году, ни, вероятно, в последующем», — подчеркнул Маск.

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Предприниматель добавил, что автопроизводитель готов к строительству нового завода в Мексике. Сумма инвестиций составит от 800 миллионов до одного миллиарда долларов.

Ранее Илон Маск приобрел социальную сеть Twitter. Он уже успел ввести ряд нововведений, а также разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. По словам Маска, он покинет должность гендиректора компании, когда найдет на этот пост «кого-то достаточно глупого».