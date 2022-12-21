Технологии 21 декабря 2022, 04:55 Маск рассказал, когда уйдет с поста главы Twitter Маск заявил, что уйдет с поста главы Twitter, как только найдет себе «глупого» преемника Pxhere

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Илон Маск заявил, что покинет пост главы компании Twitter, которая владеет одноименной соцсетью. Однако сделает он это не сразу, а только после того, как найдет «глупого» приемника.

«Я покину пост генерального директора Twitter, как только найду кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу», — написал Маск в своем аккаунте.

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После ухода со своей нынешней должности, как отметил Маск, он возглавит отделы компании по программному обеспечении и обслуживанию серверов.

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Ранее Маск запустил на своей странице опрос, в котором попросил пользователей соцсети проголосовать за или против того, чтобы он ушел с поста главы этой соцсети. По его словам, он сделает так, как решит народ.

После этого телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил о том, что предприниматель активно занялся поиском претендента на должность нового главы Twitter. Как отмечается, поиски начались раньше запуска Маском опроса о том, стоит ли ему уходить с поста руководителя компании.

Руководство Twitter также занялось поиском новых инвестиций. Такие меры связаны с оттоком рекламодателей и приближающихся выплат по долгам.