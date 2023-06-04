Деньги 04 июня 2023, 18:59 Стали известны самые доходные паевые инвестиционные фонды за май «Коммерсант»: май стал доходным месяцем для большинства розничных фондов Pxhere

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Самыми доходными по итогам мая стали паевые инвестиционные фонды, ориентированные на вложения в ценные бумаги высокотехнологичных компаний. Причем как иностранных, так и российских. Об этом написал «Коммерсант».

«Стоимость их паев выросла на 5–13%», — сообщило издание.

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Существенный доход обеспечили также фонды с высокой долей бумаг нефтяных компаний. Стоимость паев упала лишь у 16 из 124 крупных фондов. У лучших доход составил выше 12-13%, у 24 фондов он был на уровне 5%.

«В лидерах роста оказались ценные бумаги иностранных эмитентов с основной деятельностью в России, таких как Yandex, TCS Holding, Ozon», — рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

В апреле самые высокие доходы показали ПИФ, ориентированные на российские акции. Они опередили валютные. Как отмечали эксперты, расстановка сил изменилась из-за резкого роста российского фондового рынка. Объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи за второй месяц весны вырос вдвое — до 90,3 триллиона рублей.

При этом в США стали говорить о рисках рецессии мировой экономики на фоне банкротства нескольких банков. Но эксперты уверены, что России банковский кризис не грозит. Проблемы банков США почти не влияют на российский фондовый рынок. Кроме того, у РФ есть твердые активы, в том числе золото и серебро, растущие в цене во время кризиса.