03 мая 2023, 19:53
Объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи в апреле вырос вдвое
Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в апреле вырос на 2,6%, до 90,3 триллиона рублей
На Мосбирже подвели итоги торгов в апреле 2023 года и выяснили, что количество сделок на фондовом рынке увеличилось более чем в два раза. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы холдинга.
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в минувшем апреле увеличился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 90,3 триллиона рублей.
Реклама
Больше всего выросли суммы по операциям с облигациями — в 3,3 раза, до 1,4 триллиона рублей. Рынок акций поднялся на 58,8%, срочный рынок — на 20,8%, а спот-рынок валюты — на 8,1%.
Суммы по операциям с драгоценными металлами увеличились в 8,7 раза. Объем торгов на фондовом рынке в прошлом месяце по сравнению с апрелем 2022-го вырос вдвое, достигнув 3,015 триллиона рублей.
Однако отрицательная динамика роста наблюдается на валютном рынке: совокупный объем операций с иностранными денежными единицами на Мосбирже составил 21,9 триллиона рублей против 22 триллионов в апреле 2022-го.
Курс валют
Коммерческие акции
Экономика
Москва 2023
Реклама
Реклама