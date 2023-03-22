Деньги 22 марта 2023, 19:52 Америка испугалась рецессии в экономике. Что ждет Россию? Bank of America: 44% портфельных менеджеров ждут рецессию экономики в США за 12 месяцев Pxhere

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В США все чаще говорят о рисках рецессии мировой экономики на фоне банкротства нескольких банков. Портфельные менеджеры опасаются, что эта тенденция продолжится на фоне высоких долларовых ставок и отрицательно скажется на мировом финансовом рынке. Растет и вероятность рецессии в самой Америке: экономисты оценивают ее в 35% — на 10% выше, чем раньше. Между тем России банковский кризис не грозит, уверены эксперты.

Американцам грозит рецессия

По данным последнего опроса американского финансового конгломерата Bank of America Corp. (BofA), который входит в четверку крупнейших банков США, вероятность рецессии в стране снова начала расти впервые с ноября 2022 года.

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В опросе BofA участвовали 244 портфельных менеджера, которые управляют активами на 621 миллиард долларов. Выяснилось, что сейчас около 42% респондентов предполагают, что в течение следующих 12 месяцев в стране начнется рецессия. В феврале количество подобных ответов было почти в два раза меньше — такое мнение выразили 24% респондентов.

Также управляющие фондами уверены, что в ближайший год американскую экономику ждет стагфляция — ситуация, при которой стагнация (экономический спад и депрессивное состояние экономики) сочетается с инфляцией (ростом цен).

В том, что стагфляция сохранится, уверены 80% опрошенных.

Главный экономист инвестиционного банка Goldman Sachs Ян Хациус оценил вероятность рецессии в США в течение ближайших 12 месяцев в 35%. Ранее он оценивал шанс ее начала в 25%. Он предполагает, что рецессия может начаться со второй половины 2023 года.

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Рецессия напугала сильнее инфляции

Разговоры о рецессии начались в США на фоне изменения экономического мышления после краха уже трех американских банков — Credit Suisse (CS), Signature Bank и Silicon Valley Bank. Это показало клиентам и инвесторам, что американским банкам доверять опасно. В результате ожидания портфельных менеджеров насчет перспектив мировой экономики сильно ухудшились, отметил «Коммерсант».

В результате управляющие с 5,2% до 5,5% увеличили долю наличности в портфелях, а также сильно сократили там объем вложений в акции банков страны. Вместо этого они начали инвестировать в акции европейских компаний и фирм развивающихся стран.

При этом инфляция, которая в течение последнего года считалась самым большим страхом для американских инвесторов, ушла на второй план.

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России финансовые проблемы США не страшны

В опросе BofA почти каждый третий управляющий фондом (31%) назвал кредитные риски ключевыми рисками с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики.

Однако Россия останется устойчивой перед угрозой банковского кризиса, уверен вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. Банкротство этого инвестиционного банка принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса. В 2008 году Макдональд в нем работал: он отвечал за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами.

Он рассказал РИА «Новости», что Россия — это страна с твердыми активами, в том числе золотом и серебром, которые будут расти в цене в ходе кризиса. При этом он подчеркнул, что нефть не поможет России в этом отношении.

При этом финансовые проблемы банков США практически не влияют на российский фондовый рынок. Аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов рассказал «Коммерсанту», что это связано в том числе с ограничениями торговли для недружественных нерезидентов. Однако усиление опасений рецессии начнет влиять на фондовые рынки, что может негативно отразиться на экономике России.