Деньги 09 мая 2023, 02:42 Российские акции опередили по доходности валютные «Коммерсант»: фонды российских акций показали в апреле наибольший доход Pxhere

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Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), которые ориентированы на российские акции, в апреле показали самые высокие доходы. Об этом написал «Коммерсант».

По данным InvestFunds, более трети таких фондов принесли инвесторам доход выше 5%, а у двух лучших ПИФов рост стоимости пая преодолел отметку в 10%. При этом в мае их опередили по доходности фонды с валютными активами.

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Расстановка сил поменялась на фоне резкого роста российского фондового рынка. Так, в апреле индекс Мосбиржи увеличился на 7,5%, до 2635 пунктов, вернувшись к уровням начала апреля прошлого года.

Аналитик инвестгруппы ТРИНФИКО Мария Трофимова рассказала, что рынок рос в первую очередь благодаря ожиданию больших дивидендных выплат от российских игроков. Позитивный тренд в апреле также произошел из-за ослабления рубля и сокращения дисконта российской нефти Urals к Brent, улучшившее положение нефтегазовых экспортеров.

Ранее на Мосбирже подвели итоги торгов за апрель 2023 года. Выяснилось, что количество сделок на фондовом рынке выросло более чем в два раза.