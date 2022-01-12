Средняя пенсия вырастет на 1400 рублей после повышения

Пенсия в среднем по России может вырасти на 1400 рублей после индексации. Такой прогноз дала зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

«Средняя пенсия по России составляла до 1 января немногим свыше 16 тысяч рублей. Таким образом, после индексации на 8,6% она должна вырасти на сумму около 1400 рублей», — сказала сенатор. Ее процитировало РИА «Новости».

Она напомнила, что пенсии с 1 января уже повысили на 5,9%. Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что выплаты пенсионерам в России должны быть выше инфляции, соответственно, их надо проиндексировать на 8,6%. Он дал поручение правительству решить этот вопрос как можно быстрее.

Бибикова предположила, что индексацию пенсий, скорее всего, проведут задним числом с 1 января.

Ранее экономист Елена Григорьева рассказала, что трудовой стаж в РФ уже не является основным фактором, от которого зависит начисление пенсии. По ее словам, важное значение для пенсии имеет размер страховых взносов, их платит работодатель или сам сотрудник в период занятости.