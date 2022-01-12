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    12 января 2022, 14:13

    Средняя пенсия вырастет на 1400 рублей после повышения

    Сенатор Бибикова сообщила, что средняя пенсия вырастет на 1400 рублей после повышения

    Наза Салех Захи

    Пенсия в среднем по России может вырасти на 1400 рублей после индексации. Такой прогноз дала зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

    Средняя пенсия вырастет на 1400 рублей после повышения

    «Средняя пенсия по России составляла до 1 января немногим свыше 16 тысяч рублей. Таким образом, после индексации на 8,6% она должна вырасти на сумму около 1400 рублей», — сказала сенатор. Ее процитировало РИА «Новости».

    Она напомнила, что пенсии с 1 января уже повысили на 5,9%. Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что выплаты пенсионерам в России должны быть выше инфляции, соответственно, их надо проиндексировать на 8,6%. Он дал поручение правительству решить этот вопрос как можно быстрее.

    Бибикова предположила, что индексацию пенсий, скорее всего, проведут задним числом с 1 января.

    Ранее экономист Елена Григорьева рассказала, что трудовой стаж в РФ уже не является основным фактором, от которого зависит начисление пенсии. По ее словам, важное значение для пенсии имеет размер страховых взносов, их платит работодатель или сам сотрудник в период занятости.