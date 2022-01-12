Пенсии после предложения Путина могут проиндексировать задним числом

Повышение пенсий на уровень чуть выше инфляции на 8,6%, которое анонсировал президент РФ Владимир Путин, проведут, скорее всего, задним числом с 1 января. Об этом заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Скорее всего, эта индексация будет с 1 января, мы на это надеемся. По существующему закону индексация пенсий проводится с 1 января», — сказала она. Ее процитировало РИА «Новости».

Сенатор напомнила, что речь идет о поручении президента по индексации пенсий. Речь об этом шла в прошлом году во время принятия бюджета на 2022 год и на плановый период до 2024 года.

Ранее 12 января Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции. Он поручил правительству решить этот вопрос как можно скорее.

Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что задача по индексации пенсий будет решена в скором времени. Представитель Кремля добавил, что способ индексации будет известен в ближайшее время.