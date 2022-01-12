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    12 января 2022, 13:15

    Пенсии после предложения Путина могут проиндексировать задним числом

    Сенатор Бибикова заявила, что предложенное Путиным повышение пенсий проведут задним числом

    Наза Салех Захи

    Повышение пенсий на уровень чуть выше инфляции на 8,6%, которое анонсировал президент РФ Владимир Путин, проведут, скорее всего, задним числом с 1 января. Об этом заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

    Пенсии после предложения Путина могут проиндексировать задним числом

    «Скорее всего, эта индексация будет с 1 января, мы на это надеемся. По существующему закону индексация пенсий проводится с 1 января», — сказала она. Ее процитировало РИА «Новости».

    Сенатор напомнила, что речь идет о поручении президента по индексации пенсий. Речь об этом шла в прошлом году во время принятия бюджета на 2022 год и на плановый период до 2024 года.

    Ранее 12 января Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции. Он поручил правительству решить этот вопрос как можно скорее.

    Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что задача по индексации пенсий будет решена в скором времени. Представитель Кремля добавил, что способ индексации будет известен в ближайшее время.