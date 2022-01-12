Россиянам назвали главный фактор, влияющий на размер пенсии

Трудовой стаж в России уже не является основным фактором, от которого зависит начисление пенсии. Он имеет значение, но под периодом занятости подразумевается только время, когда осуществлялись страховые выплаты, сообщила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева «Прайму».

В трудовой стаж не входит время очного обучения студента. Хотя до 2012 года было иначе. Отпуск по уходу за ребенком входит в стаж, но только если он не затянулся больше чем на 1,5 года, а также при условии работы до него и после. Срок службы в армии тоже включают в стаж, только если человек перед этим и после работал.

Получить право на страховую пенсию по старости человек может при стаже не менее 13 лет. Но в 2024 году этот порог повысится до 15 лет.

А для выхода на досрочную пенсию учитывается специальный трудовой стаж. Это работа в особых сложных условиях, например климатических или на вредных производствах.

Но куда более важное значение для пенсии имеет размер страховых взносов, уплачиваемых работодателем или самим работником в период занятости. Эти взносы переводят в баллы, и на их основании человек получает страховую пенсию. Например, в этом году пенсию по старости могут получать мужчины с 61,5 года и женщины с 56,5 года с минимальным трудовым стажем 13 лет, но нужно накопить не менее 23,4 балла.

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