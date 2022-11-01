Соучредитель Twitter сохранил свою долю в компании | 360°

Деньги 01 ноября 2022, 05:06 Соучредитель Twitter сохранил свою долю в компании Экс-глава Twitter Дорси сохранил долю в компании после ее покупки Илоном Маском

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Один из основателей и бывший гендиректор площадки Twitter Джек Дорси сохранил долю в компании после того, как ее купил миллиардер Илон Маск. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам США, сообщило РИА «Новости».

Маск распустил совет директоров, став управляющим компании. По данным телеканала CNBC, в Twitter перейдут более 50 сотрудников из Tesla. Новый владелец площадки поручил сотрудникам изучить ее код, чтобы в дальнейшем вносить в него изменения.

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Сделка по покупке Twitter оценивается в 44 миллиарда долларов. Возглавлявший платформу Параг Агравал тут же был уволен вместе с другими топ-менеджерами. Западные СМИ писали, что Маск планирует лишить работы до 75% сотрудников соцсети. Однако бизнесмен эту информацию не подтверждал.

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Издание The New York Times писало, что Маск хотел оставить работников без грантов в виде акций. Такая выплата обычно начисляется 1 ноября. Кроме того, предприниматель планирует ряд нововведений в Twitter, в том числе отменить блокировки некоторых аккаунтов.