Маск ответил на слухи об увольнении сотрудников из Twitter без компенсации | 360°

Знаменитости 31 октября 2022, 01:28 Маск ответил на слухи об увольнении сотрудников из Twitter без компенсации Илон Маск опроверг сообщение об увольнениях сотрудников Twitter до выплаты бонуса РИА "Новости"

Читать 360tv в

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сообщение об увольнениях сотрудников Twitter до выплаты бонуса акциями не соответствует действительности.

Ранее New York Times обнародовал публикацию с выдержкой из статьи о том, что сотрудники Twitter будут уволены из компании до 1 ноября — дня выплаты грантов в виде акций как части компенсации.

Реклама

«Это неправда», — написал Маск на своей странице в соцсети.

Реклама

Миллиардер Илон Маск распорядился начать увольнения сотрудников Twitter и запросил списки работников для сокращения. В качестве компенсации сотрудники должны были получить гранты в виде акций, что позволит Маску избежать дополнительных расходов.

Ранее новый владелец Twitter объяснил, что своей покупкой соцсети он планирует «помочь человечеству». Причина приобретения Twitter кроется в том, чтобы у будущей цивилизации появилась одна общая цифровая платформа, где люди смогут выражать различные мнения в здоровой атмосфере.