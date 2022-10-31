Маск ответил на слухи об увольнении сотрудников из Twitter без компенсации | 360°

31 октября 2022, 01:28
Маск ответил на слухи об увольнении сотрудников из Twitter без компенсации
Илон Маск опроверг сообщение об увольнениях сотрудников Twitter до выплаты бонуса
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сообщение об увольнениях сотрудников Twitter до выплаты бонуса акциями не соответствует действительности.
Ранее New York Times обнародовал публикацию с выдержкой из статьи о том, что сотрудники Twitter будут уволены из компании до 1 ноября — дня выплаты грантов в виде акций как части компенсации.
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«Это неправда», — написал Маск на своей странице в соцсети.
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Миллиардер Илон Маск распорядился начать увольнения сотрудников Twitter и запросил списки работников для сокращения. В качестве компенсации сотрудники должны были получить гранты в виде акций, что позволит Маску избежать дополнительных расходов.
Ранее новый владелец Twitter объяснил, что своей покупкой соцсети он планирует «помочь человечеству». Причина приобретения Twitter кроется в том, чтобы у будущей цивилизации появилась одна общая цифровая платформа, где люди смогут выражать различные мнения в здоровой атмосфере.
Илон Маск
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