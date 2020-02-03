СМИ рассказали, какой бизнес в России пострадает от коронавируса

Китайский коронавирус уже повлиял на положение дел в основных промышленных отраслях. Россия пока не ограничивала обмен грузами с Китаем, но негативных последствий для экономики стране не избежать.

Эксперты считают, что самым очевидным и наиболее ярким будет вероятное снижение поставок в Китай энергоресурсов. Об этом сообщила газета «Коммерсант». В первую очередь это касается нефти, а именно 12% ее экспорта из РФ. У «Роснефти», которая является крупнейшим поставщиком этого рынка, на Китай приходится 40% экспорта.

В Минэнерго России риск снижения спроса признали. Глава ведомства Александр Новак заметил, что из-за эпидемии участники соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти соберутся раньше намеченной на 6 марта встречи. На ней должны обсудить продление сделки.

Пока поставки электроэнергии в Китай, уточнили специалисты, сохранили прежний уровень. Оптимизм не теряют и поставщики газа и СПГ. Однако замглавы ФНЭБ Алексей Гривач полагает, что негативное воздействие эпидемии на рост промышленности и экономики в КНР эпидемия все же окажет. А это повлияет на спрос на газ. В нефтехимической отрасли наблюдают за развитием ситуации.

У металлургов тоже есть опасения сродни прогнозам энергетиков — они тоже зависят от спроса в Китае. Страна производит и потребляет порядка 50--60% мирового объема черных и цветных металлов. Около 90% мощностей страны по выплавке меди находятся в провинциях, которые подверглись заражению. На них приходится 60% сталеплавильных производств и 65% НПЗ. В Китае эти районы потребляют свыше 60% электроэнергии. На сырьевых рынках на риски отреагировали соответственно — цены начали падать.

Сложнее складывается ситуация с углем. Часть железнодорожных поставок приостановлена. С ноября-декабря 2019 года Китай продемонстрировал спад интереса к импорту российского угля, что тоже усугубило положение дел. Прогнозов эксперты здесь не дают.

Распространение вируса может сказаться и на лесной промышленности. С 2012 года китайский рынок для нее имеет ключевое значение. Он принимает лесозаготовки и является главным рынком для целлюлозы и пиломатериалов.

У российского автопрома эпидемия коронавируса связна с рисками и для поставок, и для импорта. В отрасли отмечают, что необходимых комплектующих хватит только на февраль. Если ситуация с вирусом не изменится, то производственные планы, возможно, придется корректировать. Необходимо искать альтернативу, отметили в КамАЗе. Остальные автоконцерны не так серьезно оценивают происходящее. «Моментальных» угроз для российского автопрома нет, заявили в комитете производителей автокомпонентов АЕБ.

Новые возможности эпидемия открыла некоторым отраслям. Например, могут вырасти доходы российских химиков.

В итоге эксперты пришли к выводу, что ключевыми факторами риска являются падение цен на сырье, сокращение числа туристов и потери, которые Россия понесет от транзитных потоков. Кроме того, не исключено и вероятное ослабление рубля.