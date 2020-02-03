«Китайцам вход запрещен». Из-за коронавируса в людях проснулся расизм
Ресторан «Гамбит» в Махачкале разместил у входа рекламу своих хинкали с огромной надписью «Китайцам вход запрещен». Радом изображен чумной доктор в птичьей маске и картинки вируса.
«Дагестанский хинкал с чесночным соусом — лучшее средство против коронавируса», — утверждают маркетологи.
Владелец заведения Арсен Гаджиев рассказал «Кавказ.Реалии», что решение не впускать китайцев связано не только с коронавирусом, но и с тем, что в КНР «ущемляют права мусульман».
Свою рекламу он назвал «скрытым вызовом китайцам». Позднее из Instagram ресторана эта реклама исчезла.
В Москве гид-переводчик Александра Маслова рассказала, как отреагировали на туристов из Гонконга местные жители.
«В метро от нас все шарахаются в разные стороны. Типичный диалог:
— Зачем вы их сюда притащили?
— Я никого не притаскивала, это туристы из Гонконга, они сами приехали.
— Пусть … отсюда!
— Не переживайте, завтра уедут».
Также недовольные пассажиры спрашивали, почему туристы не в медицинских масках.
На запись гида в Instagram обратил внимание канал «Некитайская мечта». Вскоре гид удалила свою страницу в соцсети.
С неприятностями и оскорблениями китайцы или люди, похожие, на них, сталкиваются по всему миру.
Во Франции местные китайцы запустили флешмоб «Я не вирус» о том, что внешность ничего не говорит о человеке.
Похожие акции проходят в Канаде.
А в Черногории и Грузии приезжие из Азии показывают, что они не из КНР.