«Китайцам вход запрещен». Из-за коронавируса в людях проснулся расизм

Ресторан из Дагестана вывесил рекламу со слоганом «Китайцам вход запрещен». С коронавирусом маркетологи предлагают бороться с помощью местных хинкали. В Москве жители шарахаются от туристов из Гонконга, советуя им убираться обратно в Китай. Китайцы начали сталкиваться с неприязнью по всему миру и в ответ запустили флешмоб против расизма.

Ресторан «Гамбит» в Махачкале разместил у входа рекламу своих хинкали с огромной надписью «Китайцам вход запрещен». Радом изображен чумной доктор в птичьей маске и картинки вируса.

«Дагестанский хинкал с чесночным соусом — лучшее средство против коронавируса», — утверждают маркетологи.

Источник фото: Instagram

Владелец заведения Арсен Гаджиев рассказал «Кавказ.Реалии», что решение не впускать китайцев связано не только с коронавирусом, но и с тем, что в КНР «ущемляют права мусульман».

Свою рекламу он назвал «скрытым вызовом китайцам». Позднее из Instagram ресторана эта реклама исчезла.

Источник фото: Telegram

В Москве гид-переводчик Александра Маслова рассказала, как отреагировали на туристов из Гонконга местные жители.

«В метро от нас все шарахаются в разные стороны. Типичный диалог:

— Зачем вы их сюда притащили?

— Я никого не притаскивала, это туристы из Гонконга, они сами приехали.

— Пусть … отсюда!

— Не переживайте, завтра уедут».

Также недовольные пассажиры спрашивали, почему туристы не в медицинских масках.

На запись гида в Instagram обратил внимание канал «Некитайская мечта». Вскоре гид удалила свою страницу в соцсети.

С неприятностями и оскорблениями китайцы или люди, похожие, на них, сталкиваются по всему миру.

Во Франции местные китайцы запустили флешмоб «Я не вирус» о том, что внешность ничего не говорит о человеке.

Похожие акции проходят в Канаде.

А в Черногории и Грузии приезжие из Азии показывают, что они не из КНР.