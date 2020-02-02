Россия приостановила с 3 февраля движение всех пассажирских поездов с Китаем, сообщили в компании РЖД.

Такое решение принял главный санврач по ж/д транспорту России Юрий Каськов из-за риска распространения коронавируса. Сообщение с Китаем было ограничено 31 января. Теперь запрещены любые пассажирские перевозки.

Ранее в аппарате российского правительства сообщили, что Россия приостановила безвизовый режим с Китаем. Но это касается только граждан КНР. Россиянам никто не запрещал ездить в эту страну, но предупреждают об опасности.

Со 2 февраля 2020 года групповые безвизовые турпоездки из Китая в Россию запрещены. Также гражаданам КНР временно перестанут выдавать рабочие визы.

На сегодняшний день от коронавируса 2019-nCoV погибли уже 304 человека. В Китае заражены 14 тысяч человек.

Также в воскресенье стало известно, что в пограничных районах Приморья создадут временные пункты для карантина, куда будут направлять граждан Китая на 14 дней. Речь о китайцах, въезжающих в Россию по виду на жительство.