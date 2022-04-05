Слухи о закрытии «Ашана» оказались украинским фейком

В сети гипермаркетов «Ашан» в очередной раз опровергли информацию об уходе из России. Французская компания не планировала закрываться или сокращать свое присутствие в стране, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на пресс-службу.

«Сообщение не соответствует действительности и является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию», — объяснила менеджер по коммуникациям Татьяна Шаповалова.

Новость о возможном уходе сети появилась в СМИ. Однако в самом гипермаркете ее опровергли — компания продолжает работать в обычном режиме.

Auchan («Ашан») еще в марте объявил, что остается в России, так как действует в интересах гражданского населения. Директор компании Ив Клод напомнил, что задача сети — сохранить штат и продолжить кормить население. В свою очередь, глава Союза французских предпринимателей (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье уточнил, что в компаниях из Франции на территории России трудятся порядка 160 тысяч человек. Кроме того, торговая сеть вводила временную заморозку наценок на некоторые продукты, в том числе на сахар.