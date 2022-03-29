Торговые сети Auchan и «О’Кей» отказались от ограничения наценки на сахар

Российские торговые сети Auchan и ОК сняли ограничение наценки на сахар. Как сообщил «Интерфакс», эту информацию подтвердили в Министерстве промышленности и торговли и Федеральной антимонопольной службе.

В пресс-службе Минпромторга заявили, что получили от торговой сети «О’Кей» исключения сахара из списка товаров с ограниченной наценкой. Ретейлер объяснил это ростом закупочных цен.

В ведомстве напомнили, что заморозка наценки в торговых сетях носила добровольный характер. Главной целью было повысить доступность продуктов питания для малообеспеченных россиян. Но невыполнение ретейлерами взятых на себя обязательств без уведомления может попасть под нарушение антимонопольное законодательства.

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что о снятии с себя обязательств по ограничению наценок на ряд товаров сообщили сети «О’Кей», «Ашан» и «Атак». В ведомстве пояснили, что магазины приняли это решение для расширения предложений социально-значимых товаров и для сокращения дефицита.

Сотрудники надзорного ведомства пообещали, что продолжат следить за ценами на значимые товары и реагировать на нарушения антимонопольного законодательства.

По данным Росстата цены на сахар в магазинах с 12 по 18 марта выросли на 13,8%, а с начала года продукция подорожала на 37,1%.

Заморозку цен на социально-значимые продукты в размере 5% торговые сети «О’Кей» и «Тандер» (сеть «Магнит) Auchan Retail (магазины «Ашан» и «Атак») ввели в начале марта. Кроме сахара в список товаров вошли молочная продукция и хлебобулочные изделия, а также овощи «борщевого набора».

Сегодня Федеральная антимонопольная служба сообщила о деле против компании «Промидекс», крупнейшего производителя сахара. Фирму заподозрили в картельном сговоре с торговыми сетями, которые привели к росту цен на продукцию.