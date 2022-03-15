«Ашан» и другие французские компании останутся в России

Компании из Франции, в числе которых «Ашан», «Леруа Мерлен», «Декатлон», Danone, не собираются прекращать работу в России. Об этом заявил глава Союза французских предпринимателей (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье.

Безье отметил, что в французских компаниях на территории РФ работают порядка 160 тысяч человек.

«Они должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя — платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT. <…> Наша ответственность как работодателя — поддержать наших сотрудников», — сказал он в эфире телеканала BFMTV.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Запад осудил действия РФ и начал вводить против нее санкции.

Также страну решил покинуть крупный зарубежный бизнес. В частности, временно приостановили работу IKEA, McDonald`s и другие.