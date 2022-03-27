Auchan пообещал продолжать работу в РФ

Французская компания Auchan («Ашан») продолжит работать в России, поскольку действует в интересах гражданского населения. Об этом заявил генеральный директор компании Ив Клод газете Le Journal du Dimanche. Таким образом глава компании прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к фирмам из Франции покинуть РФ.

«Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — сказал Клод.

Он подчеркнул, что в магазинах компании ежедневно выпекают свежий хлеб для украинсец и для россиян, «что на данный момент жизненно необходимо». Клод отметил, что в России бренд присутствует уже 20 лет, там работает порядка 30 тысяч человек.

«Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем свой вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей», — сказал глава компании.

Комментируя слова Зеленского, Клод сказал, что уважает украинского лидера, но считает его слова о поддержке французскими компаниями спецоперации несправедливыми.

Auchan Holding — французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей (в том числе сети продуктовых гипермаркетов Auchan). Первый гипермаркет «Ашан» в России был открыт 28 августа 2002 года в городе Мытищи Московской области.

Владимир Зеленский 23 марта обратился по видеосвязи к парламенту Франции и призвал французские компании свернуть свою деятельность в России.

В тот же день стало известно, что французская автомобильная компания Renault объявила о приостановке производственной деятельности в РФ. Также в компании сообщили, что рассматриваются все возможные варианты относительно доли в «АвтоВАЗе».

Французская компания является владельцем площадки в Москве с 2005 года. Она представляет собой завод полного цикла с цехом сварки, окраски и сборки. Также там действует инженерно-технический центр и подземный полигон для испытаний.

Завод производит модели Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.