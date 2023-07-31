Деньги 31 июля 2023, 10:47 Силуанов назвал ключевой фактор ослабления рубля Глава Минфина Силуанов назвал изменение торгового баланса фактором ослабления рубля РИА «Новости»

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В первую очередь ослабление курса рубля связано с изменением торгового баланса, во вторую — с сезоном отпусков. Министр финансов Антон Силуанов заявил об этом в интервью ТАСС.

«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее», — сказал он.

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Вторым фактором министр назвал сезон отпусков. Антон Силуанов заявил, что спрос на валюту возрос из-за того, что отдыхающие поехали за границу.

Министр подтвердил, что некоторые специалисты связали падение курса рубля с уходом зарубежного бизнеса и работой подкомиссии Минфина по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Однако он заявил, что это не могло сказаться на валютном рынке — по соглашению с Центробанком компании выводили не больше миллиарда долларов в месяц. При продаже проводили оценку их активов, объявляли дисконт в половину стоимости и обязывали компании вносить в бюджет от 10 до 15% от суммы.

Утром 31 июля на открытии торгов курс доллара впервые с 7 июля превысил 92 рубля. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал продолжение ослабления рубля. По его мнению, курс составит от 98 до 103 рублей за доллар.