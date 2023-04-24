Деньги 24 апреля 2023, 09:10 Бизнес недружественных стран передал в бюджет России около 20 млрд рублей РБК: с декабря сумма безвозмездных поступлений в бюджет от бизнеса достигла 20 млрд рублей РИА «Новости»

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Компании из недружественных стран с декабря 2022 года передали в качестве безвозмездных поступлений в бюджет России около 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил РБК.

Федеральный бюджет впервые за несколько лет пополнили большими суммами по статье «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций».

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Если с 2015 по 2020 годы государство получало из этого источника не более трех миллионов рублей, в 2021 году — ни одного, то с декабря 2022 по 19 апреля 2023 года — около 20 миллиардов. Из них три миллиарда — в конце прошлого года.

Безвозмездные взносы в бюджет сделали компании-нерезиденты из недружественных стран, решившие продать свои российские активы. Для одобрения таких сделок подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям потребовала передавать в казну не менее 10% от суммы контракта.

Министр финансов Антон Силуанов ранее объявил, что налог в 10% за уход бизнеса из России введут для того, чтобы убедить компании с иностранным участием продолжать в ней работать. Еще около 300 миллиардов рублей правительство России, по его словам, рассчитывало получить от предприятий в качестве единоразового добровольного взноса из части доходов.