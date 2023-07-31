Деньги 31 июля 2023, 08:21 Курс доллара побил максимум с начала июля Курс доллара при открытии торгов на Мосбирже впервые с 7 июля превысил 92 рубля РИА «Новости»

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На открытии торгов Мосбиржи 31 июля курс доллара превысил отметку в 92 рубля. В последний раз настолько высокую стоимость фиксировали 7 июля, сообщил ТАСС.

Сначала курс доллара упал на 2,75 копейки по сравнению со значениями на закрытии предыдущих торгов. В 07:00 он составил 91,68 рубля. Через минуту американская валюта подорожала на 0,52%, до 92,2 рубля, а в 07:19 — на 0,7%, до 92,35 рубля. Она впервые с 7 июля перешагнула планку в 92 рубля.

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Курс евро на открытии торгов снизился на 4,25 копейки, но затем возобновил рост и достиг 101,64 рубля. Юань с открытия Мосбиржи постепенно дорожал. Если в 07:00 он составлял 12,81 рубля, то через 19 минут — 12,894 рубля.

Россияне передумали вкладывать деньги в иностранную валюту. По подсчетам банка БКФ, с февраля 2022 года объем таких вкладов сократился почти на 50%.