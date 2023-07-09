Деньги 09 июля 2023, 03:53 Курс доллара на отметке 89-94 рубля спрогнозировали на следующей неделе Аналитик Васильев допустил на следующей неделе 89 рублей за доллар и 103 рубля за евро Pxhere

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Курс доллара на отметке 89-94 рубля на следующей неделе спрогнозировал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Также он допустил, что евро будет торговаться в промежутке 98-103 рубля, юань будет стоить 12,3-13 рублей. Слова Васильева привела «Российская газета».

«На предстоящей неделе сильные колебания рубля могут продолжиться, риски по-прежнему смещены в сторону дальнейшего ослабления рубля», — сказал аналитик.

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Курс отечественной валюты, как объяснил Васильев, снижается в последние семь месяцев. Спрос в силу оттока капитала превышает предложение.

В прошлом году, по словам аналитика, на российском рынке было рекордное предложение валюты, в связи с этим отток капитала происходил незаметно. Курс же был крепким на уровне 55-65 рублей за доллар, отметил Васильев.

Экономист Екатерина Константинова ранее предполагала, что 12 июля курс доллара может достичь отметки в 100 рублей. Пик роста курса американской и европейской валют, по ее словам, ожидается в середине следующей недели, именно в этот период может сбыться самый пессимистический сценарий по прогнозам роста курса.