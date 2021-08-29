Шойгу назвал причину выплат военным по 15 тысяч рублей

Решение президента России Владимира Путина о выплате военнослужащим по 15 тысяч рублей связано с высоким уровнем инфляции, который оказался выше установленного прогноза. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Он пояснил, что на рост цен на товары и услуги сильное влияние оказала пандемия коронавирусной инфекции.

«Власть понимает, что вот этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле он оказался выше. Ну, пандемия. Тут ничего не поделаешь. Президент это видит. Он предложил и внес вот это», — заявил Шойгу.

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении пенсионерам, в том числе работающим, единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Также он предложил распределить по 15 тысяч рублей среди военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и курсантов военных училищ.

По оценке министра финансов России Антона Силуанова, на осуществление выплат из федерального бюджета направят 500 миллиардов рублей.

По данным Росстата, годовая инфляция в России, по данным на 23 августа, составила 6,38%. Центробанк в начале этой недели повысил прогноз по росту цен на 2021 года с 4,7–5,2 до 5,7–6,2%.