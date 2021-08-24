Президент Путин подписал указ о выплате пенсионерам 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Пенсионеры смогут получить дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей уже в сентябре. Подавать заявление для этого не потребуется. Выплату произведут за счет средств федерального бюджета. Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование расходов.

Средства начислят в том же порядке, как и пенсию. Этим займется Пенсионный фонд. Если единовременную выплату не осуществят в сентябре, она может быть произведена позднее.

Путин предложил разово выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей в ходе недавней встречи с представителями партии «Единая Россия». Президент также предложил в течение года выплатить по 15 тысяч рублей военнослужащим. На эти цели будет выделено около 500 миллиардов рублей.

Между тем школьную выплату в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года, также предложенную Путиным, уже получили родители более 20 миллионов детей. Выплаты начали производить с 2 августа.