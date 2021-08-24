Президент Путин предложил распространить выплату для военных на сотрудников правоохранительных органов и курсантов

Президент России Владимир Путин предложил распространить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей, предназначенную для военных, на сотрудников правоохранительных органов и курсантов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«И, кстати, предлагаю распространить эти выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», — сказал Путин на втором этапе съезда «Единой России».

Ранее Путин обозначил, что выплаты в размере 15 тысяч рублей получат все российские военнослужащие, вне зависимости от количества звезд на погонах.

Российский президент также заявил, что выплату в 10 тысяч рублей получат все постоянно проживающие в стране пенсионеры, в том числе работающие и военные. Все расходы по финансированию выплат берет на себя правительство. Никаких заявлений на выплаты подавать не нужно. Деньги поступят в сентябре.