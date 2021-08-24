Глава Минфина Силуанов оценил затраты на выплаты пенсионерам и военным в 500 млрд рублей

Единовременные выплаты пенсионерам и военным, предложенные президентом России Владимиром Путиным, обойдутся федеральному бюджету примерно в 500 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина отметил, что на реализацию мер поддержки потребуется немало бюджетных средств. Их возьмут из доходов, которых в бюджете в этом году оказалось больше, чем ранее прогнозировалось.

«Эти два решения стоят порядка 500 миллиардов рублей», — сказал Силуанов в эфире канала «Россия 24».

Дополнительные доходы бюджета в этом году могут составить порядка 1,7 триллиона рублей, указал министр финансов.

Глава государства 22 августа во время встречи с представителями партии «Единая Россия» предложил разово выплатить по 10 тысяч рублей всем пенсионерам, включая работающих. Путин также озвучил предложение о начислении военнослужащим по итогам года выплату в размере 15 тысяч рублей. Уже сегодня Путин подписал указ о единовременных выплатах пенсионерам, запланированным на сентябрь. А тем временем родители большинства школьников получили выплату к началу учебного года.

В Кремле ранее сообщили, что других дополнительных выплат пока не планируется.