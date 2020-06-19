Сбербанк ввел комиссию на все переводы через банкомат

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% от любой суммы, которая переводится даже внутри финансовой организации, через банкомат.

Как пишет газета «Коммерсант», о появлении комиссии им рассказал один из клиентов банка. В отделении корреспонденту подтвердили, что с начала лета (2 июня) все переводы через банкомат между картами Сбербанка стали платными, вне зависимости от суммы.

В начале весны в Сбербанке говорили, что переводы на сумму в 50 тысяч рублей в месяц облагаться комиссией не будут. Появление комиссии в банкоматах в организации объяснили тем, что на этот способ приходится всего 1% операций. Чаще клиенты используют «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк», для этих функций переводы до 50 тысяч оставили бесплатными.

Издание отметило, что другие крупные банки — ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк и «Тинькофф» — разрешают переводить средства внутри одной финансовой организации бесплатно без ограничений на сумму.

Газета напомнила, что в мае Сбербанк вступил в Систему быстрых платежей, благодаря которой клиенты могут переводить деньги в другие банки без комиссии на сумму 100 тысяч рублей.