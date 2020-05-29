Сбербанк последним подключил Систему быстрых платежей. Как переводить бесплатно?

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей. Теперь все его клиенты могут бесплатно перевести до 100 тысяч рублей в месяц на карту другого банка по номеру телефона. Правда, подключать сервис придется в ручном режиме. Рассказываем, как это сделать и почему банк так долго противился требованию Центробанка.

Сбербанк подключил всех клиентов к Системе быстрых платежей (СБП). С ее помощью можно без комиссии перевести до 100 тысяч рублей по номеру телефона на карту другого банка. Если сумма будет больше, кредитная организация может взять комиссию 0,5% от ее размера, но не более 1,5 тысячи рублей.

Правда, кредитная организация не уведомила клиентов о новом сервисе. На это обратили внимание в Альфа-Банке.

Источник фото: Альфа-Банк

Как перевести деньги через СБП

Подключение к услуге не автоматическое. Для этого в приложении «Сбербанк-Онлайн» нужно войти в настройки, потом в раздел «Соглашения» внизу меню.

Источник фото: телеканал «360»

Затем следует согласиться на обработку данных и подключить входящие переводы.

Источник фото: телеканал «360»

После этого внизу раздела «Платежи» появится пункт «Перевод по Системе быстрых платежей». Выбрав его, нужно ввести номер телефона и сумму, выбрать банк получателя и карту списания.

Источник фото: телеканал «360»

Зачисление происходит практически моментально, а комиссия за перевод в самом деле нулевая.

Источник фото: телеканал «360»

Причины сопротивления

СБП заработала в начале 2019 года. К 1 октября к ней подключились 10 из 11 системообразующих банков. По сведениям РБК, за это время их клиенты перевели через быстрые платежи около 70 миллиардов рублей при том, что общая сумма переводов в 2019 году составила 35,6 миллиарда рублей.

Сбербанк — крупнейший игрок рынка денежных переводов, его доля составляет около 94%. До 1 октября организация тоже должна была подключиться к СБП, но этого не сделала и получила штраф от ЦБ за задержку.

«Сбербанк подключился, потому что того требовало законодательство. Сбербанк не сделал это вовремя, обосновывая тем, что нужно технологические какие-то вопросы решать. Видимо, решил и выполнил закон», — сообщила «360» председатель правления «Национального платежного совета» Алма Обаева.

По словам Германа Грефа, одной из причин задержки были вопросы к безопасности СБП. Кроме того, Сбербанк развивает собственную систему переводов, к которой подключены «Тинькофф» и Совкомбанк.

Компенсация комиссии

Если бы не требования Центробанка, вряд ли бы организация подключилась к СБП, считает Обаева. Однако Сбербанк вряд ли что-то потеряет из-за этого.

Во-первых, регулятор отменил комиссию на переводы физлиц до 100 тысяч рублей только до конца июня 2022 года. Рано или поздно сервис станет платным. А пока будет компенсировать недополученные проценты за счет каких-нибудь других комиссий.

В частности, из-за закона о запрете банковского роуминга компания отменила комиссию за переводы между клиентами из одного региона в другой. Но стала взимать 1%, но не более тысячи рублей, за переводы даже внутри одного региона на сумму более 50 тысяч рублей в месяц. В качестве альтернативы он предложил клиентам платную подписку.

«Надо понимать, что у нас внутрирегиональные переводы составляют порядка 80%, а межрегиональные — всего 20%. Он условно защитил бюджетников, студентов, пенсионеров (с переводами до 50 тысяч рублей — прим. ред.), а все остальные переводят большие суммы и внутри регионов мы переводим гораздо больше», — заключила Обаева.