Греф назвал сроки отмены банковского роуминга для клиентов Сбербанка

Ситуация с комиссиями, которые Сбербанк берет с клиентов за переводы между разными территориальными отделениями банка, должна измениться к середине 2020 года. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы уже тестируем в одном из российских регионов схему. Будем тестировать еще другие схемы изменения комиссионных платежей. И я думаю, что к середине года мы внедрим промышленное решение», — рассказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

Совет Федерации 11 декабря одобрил закон об отмене так называемого банковского роуминга, когда берется комиссия за переводы между клиентами одного банка. Еще в октябре о подготовке этой инициативы сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что кредитные организации зачастую пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые не влекут за собой никаких затрат. Медведев подчеркнул, что «межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена». Закон об отмене банковского роуминга вступит в силу через 180 дней после официальной публикации.

Ранее Сбербанк и Mail.ru Group заключили сделку по созданию совместной компании.