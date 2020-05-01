Россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей без комиссии через СБП

С 1 мая пользователи российских банков смогу бесплатно переводить до 100 тысяч рублей. Такие переводы доступны по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, пишет ТАСС.

«С 1 мая наши граждане могут абсолютно бесплатно переводить средства в Системе быстрых платежей на сумму до 100 тыс. рублей в месяц. Речь идет о переводах по номеру мобильного телефона друг другу или между своими счетами, открытыми в разных банках — участниках Системы быстрых платежей», — отметила она.

Этот лимит был выявлен в ходе анализа ЦБ переводов граждан. 100 тысяч покрывают основные потребности при переводе денег родственникам, погашении кредитов или переноса средств с зарплатной карты на свой счет, открытый в другом банке.

В случае превышения операций более чем на 100 тысяч рублей — за перевод будет взыматься комиссия 0,5%, но не более полутора тысяч рублей.

Ранее Сбербанк подключился к системе быстрых платежей. После тестирования системы, переводы начнут постепенно появляться в «Сбербанк Онлайн».