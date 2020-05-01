Россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей без комиссии через СБП
Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, пишет ТАСС.
«С 1 мая наши граждане могут абсолютно бесплатно переводить средства в Системе быстрых платежей на сумму до 100 тыс. рублей в месяц. Речь идет о переводах по номеру мобильного телефона друг другу или между своими счетами, открытыми в разных банках — участниках Системы быстрых платежей», — отметила она.
Этот лимит был выявлен в ходе анализа ЦБ переводов граждан. 100 тысяч покрывают основные потребности при переводе денег родственникам, погашении кредитов или переноса средств с зарплатной карты на свой счет, открытый в другом банке.
В случае превышения операций более чем на 100 тысяч рублей — за перевод будет взыматься комиссия 0,5%, но не более полутора тысяч рублей.
Ранее Сбербанк подключился к системе быстрых платежей. После тестирования системы, переводы начнут постепенно появляться в «Сбербанк Онлайн».