Сбербанк подключил оплату товаров по QR-коду в СБП

Сбербанк совместно с дочерней компанией «ЮMoney» подключил возможность оплачивать товары и услуги по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП). В банке сообщили, что до конца июля сервис станет доступен всем клиентам.

«Сбербанк присоединился к сервису С2В — Системы быстрых платежей. В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей „Сбербанка Онлайн“», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

После подключения к СБП С2В клиенты Сбербанка получат возможность совершать платежи в адрес юрлиц простым и безопасным способом, отметил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Компания «ЮMoney» также присоединилась к сервису быстрых платежей, сейчас, по словам гендиректора фирмы, специалисты оценивают возможность дальнейшего масштабирования сервиса.

В 2019 году в России появилась Система быстрых платежей, которая позволяет людям переводить деньги по номеру телефона и оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Центробанк дал указание всем кредитным организациям подключиться к СБП до 1 октября этого года. Однако Владимир Путин попросил ускорить внедрение функционала. Все банки должны быть подключены к СБП до 1 июля.