Россиянам объяснили, как вернуть деньги при оплате товара через СБП

Чтобы вернуть деньги за товар, купленный по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП), нужно подтвердить покупку чеком, сообщить номер телефона и назвать банк. Средства поступят сразу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу расчетно-клирингового центра системы НСПК.

«При проведении возврата через СБП деньги на счет клиента поступают мгновенно. Осуществить возмещение средств можно, если возврат товара или услуги предусмотрен законом», — рассказали в центре. В пресс-службе отметили, что эта процедура ничем не отличается от возврата денег за купленный обычным способом товар.

Ранее Банк России обязал установить лимит на переводы через Систему быстрых платежей не ниже 150 тысяч рублей в день. До этого некоторые финансовые организации занижали сумму, которую можно было отправить через СБП в течение дня. Тогда ее попросили скорректировать до 10 июня.

СБП запустили в России в конце января 2019 года. С ее помощью можно переводить друг другу деньги по номеру телефона, а товары и услуги оплачивать при помощи QR-кода.